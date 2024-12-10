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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 11:45

Президенту Бразилии удалили внутричерепную гематому

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва перенес трепанацию черепа и удаление внутричерепной гематомы в больнице в Сан-Паулу, сообщает АР со ссылкой на заявление клиники, где проводилась операция.

Гематома образовалась после того, как политик, которому сейчас 79 лет, в середине октября упал в своей резиденции.

"Результаты проведенного президенту обследования МРТ указали на наличие внутричерепного кровоизлияния - следствия того несчастного случая, который произошел с ним дома в октябре. Операция прошла без осложнений, здоровью президента ничего не угрожает, он восстанавливается под присмотром медиков", - заявила больница.

Лула да Силва находится в отделении интенсивной терапии.

Его офис пока не комментировал ситуацию.

После падения врачи посоветовали президенту воздержаться от длительных поездок, из-за чего он решил не ездить в Казань на саммит БРИКС, а принять в нем участие дистанционно.

Луис Инасиу Лула да Силва Сан-Паулу Бразилия
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