Президент Бразилии из-за проблем со здоровьем не поедет на саммит БРИКС в Казань

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва Фото: Ton Molina/NurPhoto via Getty Images

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не приедет на саммит БРИКС в Казань, так как врачи рекомендовали ему воздержаться от столь длительной поездки, сообщает канцелярия бразильского руководителя.

"Президент Луис Инасиу Лула да Силва по рекомендации врачей не поедет на саммит БРИКС в Казань: ему посоветовали на время отказаться от длительных авиаперелетов", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что Лула да Силва примет участие в работе саммита в режиме видеоконференции.