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Путин и Си Цзиньпин встречаются в Казани

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Переговоры президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина проходят в Казани "на полях" саммита БРИКС.

Лидер КНР прибыл в столицу Татарстана в первой половине дня во вторник. У трапа самолета его встретили девушки в национальных костюмах с русским караваем и татарским чак-чаком.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что у Путина и Си Цзиньпина в Казани планируется обстоятельный обмен мнениями. На него отведено более двух часов.

Это уже третий очный контакт лидеров в текущем году - после государственного визита Путина в КНР в мае и встречи в июле "на полях" саммита ШОС в Астане.

В Кремле в преддверие переговоров отмечали, что Москва и Пекин "занимают близкие или совпадающие позиции по ключевым мировым проблемам, выступают в поддержку формирования более справедливого и демократичного многополярного миропорядка, обеспечения равной и неделимой безопасности, тесно координируют подходы в ООН и на других многосторонних площадках".

Приоритетом двустороннего экономического сотрудничества для Москвы и Пекина является энергетика, добавили в Кремле.

Си Цзиньпин Татарстан БРИКС Владимир Путин Китай Казань
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