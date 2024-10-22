Гутерриш обсудит с Путиным на саммите БРИКС украинский кризис

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Генсек ООН Антониу Гутерриш на встрече с президентом России Владимиром Путиным в четверг планирует поговорить об кризисе на Украине, сообщил на брифинге представитель генсека Фархан Хак.

"Генсек подтвердит свою хорошо известную позицию в отношении войны на Украине и условий справедливого мира, основанного на уставе ООН, международном праве и резолюциях ООН", - заявил Хак.

"Он продолжит прикладывать усилия по обеспечению безопасности судоходства в Черном море, что исключительно важно для глобальной продовольственной и энергетической безопасности", - добавил представитель Гутерриша.

Кроме того, Хак подчеркнул, что Гутерриш посетит саммит БРИКС в Казани, "как он это делал ранее в ЮАР, так как это является стандартной практикой участия в заседаниях организаций, таких как G7 и G20, в которые входят много важных государств".

Шестнадцатый саммит БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. Встреча Путина и Гутерриша запланирована на четверг, 24 октября.

Ранее во вторник пресс-служба Кремля сообщила, что Путин в ходе встречи в Казани обсудит с Гутерришем ближневосточный кризис и ситуацию вокруг Украины.

"Предполагается, что в ходе беседы в Казани, наряду с тематикой деятельности ООН, будут затронуты актуальные вопросы международной повестки дня, в том числе ближневосточный кризис и ситуация вокруг Украины", - говорилось в сообщении пресс-службы.

В прошлый раз Гутерриш приезжал в Россию 26 апреля 2022 года. Тогда он был принят президентом РФ, а также встретился с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, главой Совета Федерации Валентиной Матвиенко и главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

В конце сентября Гутерриш на заседании СБ ООН по Украине призвал усилить работу над урегулированием украинского кризиса.

"Давайте активизируем усилия по установлению мира на Украине. Справедливого, всеобъемлющего и устойчивого мира", - заявил Гутерриш. Генсек добавил, что ООН "готова поддержать любые усилия, направленные на достижение этой цели".