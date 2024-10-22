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Моди пригласил Путина в Индию в 2025 году

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Индии Нарендра Моди на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Казани пригласил российского лидера в следующем году посетить Индию для участия в российско-индийском ежегодном саммите.

"Премьер-министр пригласил президента Путина приехать в Индию в следующем году для участия в 23-м ежегодном саммите", - говорится в сообщении с сайта МИД Индии.

Во вторник Моди и Путин провели встречу "на полях" шестнадцатого саммита БРИКС, который проходит в Казани с 22 по 24 октября.

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По информации индийского МИД, в ходе встречи лидеры рассмотрели вопросы двустороннего сотрудничества в различных сферах, в том числе политической, экономической, оборонной, энергетической, а также в области гуманитарных обменов.

"Они также обменялись мнениями по ключевым региональным и глобальным вопросам, представляющим взаимный интерес, включая продолжающийся конфликт на Украине", - отмечается в релизе индийского внешнеполитического ведомства.

Моди отметил, что решать конфликты следует путем диалога и дипломатии.

Кроме того, лидеры согласились продолжить укрепление особо привилегированного стратегического партнерства Индии и РФ.

Нарендра Моди Индия Владимир Путин
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