Участники саммита БРИКС обсудят региональные конфликты, сотрудничество и аспекты глобальной повестки дня

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Основные мероприятия саммита БРИКС пройдут в Казани в среду, делегации стран-участниц объединения соберутся сначала в узком, а затем в расширенном формате.

Как ранее рассказал помощник российского президента Юрий Ушаков, на саммите объединения в узком составе планируется рассмотреть "наиболее актуальные аспекты глобальной повестки дня, обменяться мнениями по тематике сотрудничества государств БРИКС на международной арене, включая урегулирование ряда острых региональных конфликтов".

По его словам, участники саммита также "обсудят ситуацию, которая складывается в контексте дальнейшего финансового взаимодействия в рамках БРИКС".

Еще одним важным пунктом повестки дня станет вопрос расширения состава объединения. Помощник российского президента ранее говорил о том, что до саммита планируется завершение работы над статусом "государства-партнера" БРИКС.

Ушаков пояснил, что с помощью подобного статуса "будет проходить процесс определенной подготовки новых членов к их дальнейшему участию в БРИКС".

"Мы надеемся, что удастся окончательно согласовать эти модальности "государства-партнера", и тогда уже будет видно, кого и как приглашать к сотрудничеству с БРИКС на следующих этапах", - добавил он.

Участники расширенного формата саммита БРИКС дадут оценку состояния сотрудничества в экономике, торговле, отраслевом взаимодействии и заслушают доклады президента Нового банка развития БРИКС Дилмы Роусеф, председателя делового совета объединения и президента Российской торгово-промышленной палаты Сергея Катырина, председателя механизма межбанковского сотрудничества БРИКС и главы корпорации "ВЭБ РФ" Игоря Шувалова и председателя женского делового альянса Анны Нестеровой.

Ушаков добавил, что после завершения заседаний лидеры БРИКС примут Казанскую декларацию саммита.

Вечером состоится торжественный прием, на который приглашены как главы делегаций стран - членов объединения, так и представители стран, которые в четверг примут участие в мероприятиях формата "аутрич / БРИКС+".