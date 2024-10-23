Минобороны РФ сообщило о бомбардировке позиций ВСУ в Курской области

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Российский фронтовой бомбардировщик Су-34 нанес удар по позициям вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, сообщили в министерстве обороны РФ в среду.

По информации военного ведомства, экипаж бомбардировщика Су-34 ВКС России "нанес удар по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области".

Минобороны распространило видео боевой работы Су-34.

По официальным данным, бомбардировщик Су-34 разработан компанией "Сухой" (ОАК), по боевым возможностям его относят к поколению "4++". Су-34 предназначен для поражения наземных, надводных и воздушных целей. Самолет может нести 8 тонн боевой нагрузки, расположенной на 12 точках подвески. Особенностями Су-34, в частности, являются большая дальность полета - до 4000 км и высокая скорость - до 1900 км/ч.