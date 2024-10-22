Минобороны РФ сообщило об отражении двух контратак ВСУ в Курской области

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Войска группировки "Север" на курском направлении отразили две контратаки подразделений вооруженных сил Украины в направлении населенных пунктов Зелёный Шлях и Николаево-Дарьино, сообщает министерство обороны РФ во вторник.

"ВСУ потеряли до 70 человек убитыми и ранеными, уничтожены танк и три боевые машины пехоты Bradley американского производства. Четыре военнослужащих ВСУ сдались в плен", - сказано в сообщении.

По данным Минобороны, войска группировки "Север" "продолжили ведение наступательных действий".

Нанесено поражение формированиям десяти украинских бригад в районах населённых пунктов Зелёный Шлях, Нижний Клин, Новоивановка, Новый Путь, Плёхово, Свердликово и Черкасская Конопелька, говорится в своде.

Ведомство сообщает, что ударами армейской авиации и огнём артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники формирований десяти бригад противника в районах населённых пунктов Гоголевка, Гуево, Дарьино, Кругленькое, Куриловка, Лебедевка, Локня, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Новый Путь, Олешня, Плёхово, Свердликово, Старая Сорочина и Черкасское Поречное.

Минобороны заявило, что оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам семи украинских бригад в районах населённых пунктов Журавка, Катериновка, Краснополье, Павловка и Покровка.

"В ходе разведывательных мероприятий военнослужащие группировки войск "Север" с помощью БпЛА выявили замаскированную позицию станции РЭБ "Нота" ВСУ в приграничном районе Курской области. После подтверждения точных координат места нахождения станции РЭБ противника было принято решение о точечном огневом воздействии", - сообщили в военном ведомстве во вторник.

"За сутки потери ВСУ составили более 340 военнослужащих, уничтожены 13 единиц бронетехники, в том числе три танка, пять боевых машин пехоты, из них три БМП Bradley производства США, и пять боевых бронированных машин, а также пять артиллерийских орудий, 11 автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, за сутки сдались в плен шесть военнослужащих ВСУ.

"Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял 25 662 военнослужащих", - заявили в министерстве.

Российские военные сообщили, что за все время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли 172 танка, 89 боевых машин пехоты, 103 бронетранспортера, 982 боевые бронированные машины, 675 автомобилей, 221 артиллерийское орудие.

В Минобороны РФ заявили, что за этот период также уничтожены 38 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе девять HIMARS и шесть MLRS, девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, 54 станции радиоэлектронной борьбы, 11 радиолокационных станций контрбатарейной борьбы, три радиолокационные станции противовоздушной обороны, 22 единицы инженерной и другой техники.