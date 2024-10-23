Что случилось этой ночью: среда, 23 октября

Израиль сообщил о гибели главы исполнительного комитета "Хезболлы", Британия выделит Киеву $155 млн на безэкипажные катера, Гутерриш прилетел в Казань

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Армия обороны Израиля сообщила о гибели при авиаударе по Бейруту главы исполнительного комитета "Хезболлы" Хашема Сафиеддина, который считался возможным преемником погибшего лидера организации Хасана Насраллы. По данным израильских военных, при авиаударе также погиб глава разведывательного подразделения "Хезболлы" Али Хусейн Хазима. "Хезболла" данные об их гибели пока не подтвердила.

- В Казань на саммит БРИКС прибыл генсек ООН Антониу Гутерриш. В аэропорту гостя встретил председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин. На встрече с президентом России Владимиром Путиным в четверг Гутерриш планирует поговорить о кризисе на Украине.

- Президент Египта высказался за активизацию торговли в нацвалютах в ходе встречи с Владимиром Путиным на саммите БРИКС в Казани. "Я хотел бы подчеркнуть важность товарообмена в национальных валютах, который обеспечит наши интересы", - сказал Абдель Фаттах ас-Сиси.

- Великобритания выделит Украине 120 млн фунтов стерлингов ($155 млн) на безэкипажные катера, говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Кира Стармера. Лондон также ищет партнеров для совместного финансирования поставок еще сотен морских дронов и радаров наблюдения, сообщила канцелярия.

- Российский бомбардировщик Су-34 нанес удар по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны РФ.

- Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия может попытаться оказать влияние на второй тур выборов президента Молдавии. В заявлении, распространенном Госдепом, он подчеркнул, что США продолжат поддерживать усилия Молдавии "по обеспечению заслуживающего доверия, прозрачного и демократического процесса 3 ноября".