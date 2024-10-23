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Чемезов оценил портфель заказов "Рособоронэкспорта" в $55 млрд

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Портфель экспортных оружейных заказов "Рособоронэкспорта" составляет около $55 млрд, сообщил глава государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

"То, что у нас сегодня портфель заказов "Рособоронэкспорта" составляет около 55 миллиардов долларов говорит о том, что интерес к нашей технике растет. Не уменьшается, а растет", - сказал Чемезов в Совете Федерации в среду.

Портфель заказов по состоянию на конец 2023 года составил более $55 млрд, сообщал глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

Он также отмечал, что российские предприятия, которые исполняют экспортные оборонные контракты, получат субсидии от государства.

Рособоронэкспорт Ростех Сергей Чемезов
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