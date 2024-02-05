Портфель заказов "Рособоронэкспорта" к концу 2023 года превысил $55 млрд

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - "Рособоронэкспорт" в минувшем году подписал ряд новых контрактов на сумму свыше $12 млрд, портфель заказов по состоянию на конец года составил более $55 млрд, заявил глава компании Александр Михеев.

"Мы полностью выполнили плановые показатели, а портфель заказов достиг рекордного объема за 23 года работы компании и составил более 55 млрд долларов", - сказал Михеев журналистам на выставке World Defense Show 2024 ( Эр-Рияд).

"В 2023 году "Рособоронэкспорт" вел военно-техническое сотрудничество с 30 государствами, что соответствует среднему показателю за последние 10 лет. Более того, мы подписали контрактных документов на сумму свыше 12 млрд долларов, в том числе и на новейшие образцы российской военной техники", - отметил он.