В Госдуме призвали сделать электронные визы многократными

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Введение многократных электронных виз для иностранных туристов помогло бы компенсировать негативный эффект, который оказал на въездной турпоток конфликт на Ближнем Востоке, считает первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина.

"Въездной туризм, возможно, несколько снизится по сравнению с запланированным из-за конфликта на Ближнем Востоке. Вместе с тем, ситуацию можно было бы существенно снивелировать, если бы мы сделали электронные визы многократными, что позволило бы иностранному гостю, приехавшему в Россию, например, по делам, вернуться к нам уже с семьей на отдых, а также если бы мы наладили инструмент платежной системы для иностранных туристов внутри страны", - сказала она журналистам.

Школкина добавила, что на дальнейшее развитие внутреннего туризма влияют несколько факторов.

"В первую очередь, это доступность, причем по разным направлениям, начиная от транспортной и заканчивая ценовой. И здесь пока не все так радужно. Стоимость одной ночевки в средствах размещения выросла в среднем на 19% и составила в гостиницах от 0 до 2* - 6043 рубля, 3* - 7011 рублей, 4-5* - 11739 рублей", - рассказала депутат.

По ее словам, цены на авиабилеты внутри страны выросли в среднем на 29%, хотя есть направления, где рост составил и 60%, при этом на зарубежных направлениях цены выросли не столь значительно. Цены на железнодорожные билеты выросли в среднем на 12-13%.

"Скорее всего, такая тенденция сохранится и в следующем году, в первую очередь, из-за дефицита номерного фонда и достаточного парка авиалайнеров", - прогнозирует Школкина.