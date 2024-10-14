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Въездной турпоток в Россию замедлился из-за конфликта на Ближнем Востоке

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - В 2024 года въездной турпоток в Россию вырастет хуже прогнозов туроператоров, среди причин - снижение спроса на выездные поездки в арабских странах из-за ближневосточного конфликта, сообщает пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

"Бронирования идут, но не в том объеме, как ожидалось. У нас сейчас много групп, в основном Китай, Арабский Восток, но бронирования на ноябрь-декабрь на арабском рынке и не только довольно слабые. Мы рассчитывали на более активный спрос, но продолжающийся ближневосточный конфликт не дает возможности увеличить въездной поток. Туристы читают про ракеты, видят, что ситуация не улучшается и решают переждать", - рассказал глава комитета РСТ по международному сотрудничеству, генеральный директор компании "Свой ТС" Сергей Войтович.

По данным соруководителя комиссии РСТ по въездному туризму, генерального директора компании "Интурист" Александра Мусихина, за первые 9 месяцев число иностранных туристов составило примерно 700 тысяч, что на 17% больше, чем год назад.

"В нашей компании въездной поток вырос в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом, однако он по-прежнему во столько же раз ниже допандемийного уровня. И это ниже наших ожиданий. Одну из причин мы видим в том, что у туристов есть опасения в отношении путешествий. Не случайно в Хабаровском крае, на Дальнем Востоке, который воспринимается как более безопасный регион, въездной поток уже вернулся на допандемийный уровень, а в Центральной России - нет", - сказал он.

Представитель "Интуриста" добавил, что рост цен на услуги для туристов в России также негативно повлиял на спрос за рубежом.

"Средние траты на международную поездку, согласно отчету UN Tourism, в 2024 году составили $1400, у нас средний чек - $2 тысячи. Примерно на 30% подорожали размещение и транспорт. Ослабевший рубль - это, несомненно, плюс для въезда, но он не компенсирует подорожание отелей и транспорта. По итогам года мы получим меньший поток, чем ожидали. Решением проблемы могли бы быть отмена виз для дружественных стран и субсидии для въездных туроператоров, которые действовали до пандемии", - заключил эксперт.

Он добавил, что у "Интуриста" более 60% приходится на туристов из Китая, примерно 10% - ОАЭ, остальное Иран, Индия, другие страны. По его словам, почти 60% всех иностранцев едет в Москву, однако география их поездок в этом году заметно расширилась - запросы приходят практически на всю страну.

По словам главы "Интуриста", большой толчок въездному потоку в Россию дало введение электронной визы, так как она легко оформляется и стоит втрое дешевле обычной.

"Но нам бы очень хотелось, чтобы электронная виза была многократной, по крайней мере, двукратной. Это могло бы стимулировать повторный поток, облегчило трансграничный туризм с приграничными странами, такими, как Казахстан. Индийские туристы активно ездили туда до пандемии, хорошо запомнили это направление и готовы сейчас сочетать его с посещением России. Туристы из Китая любят маршрут Россия плюс Белоруссия", - сказал Мусихин.

Ранее в Минэкономразвития заявляли, что совместно с МИД РФ работают над повышением кратности электронной визы в Россию.

1ту ез

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Интурист Индия Китай ОАЭ РСТ Ближний Восток
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