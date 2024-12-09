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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 11:53

Россия расширила перечень стран для въезда по электронной визе

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Правительство России своим распоряжением расширило список стран, граждане которых могут оформить единую электронную визу для поездок в страну, в обновленном перечне 64 государства.

"В перечень добавлены Барбадос, Бутан, Зимбабве, Иордания, Кения, Папуа - Новая Гвинея, Сент-Люсия, Тонга, Тринидад и Тобаго, Туркменистан, Эсватини", - говорится в документе.

Из списка были исключены Сербия и Андорра, с которыми заключены двусторонние соглашения о взаимных безвизовых поездках.

Механизм выдачи электронных виз был запущен 1 августа 2023 года. Визы оформляются на портале МИД России для туристических, деловых, гуманитарных и гостевых поездок. Для получения электронной визы не требуется приглашений, брони в отеле или каких-либо других документов, подтверждающих цель путешествия. Оформление занимает не более четырех дней. Детям до шести лет визу оформляют бесплатно.

Сербия МИД Андорра Правительство
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