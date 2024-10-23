Поиск

ЦИК РФ не выявил случаев двойного голосования на сентябрьских выборах

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Центризбирком России по итогам прошедших в сентябре выборов различного уровня не выявил фактов двойного голосования, сообщил член ЦИК РФ Антон Лопатин.

"По итогам единого дня голосования можно констатировать то, что каких-либо фактов получения и голосования дважды мы не выявили", - сказал Лопатин на заседании ЦИК в среду.

По его словам, в ЦИК была образована специальная рабочая группа, которая осуществляла "постоянный мониторинг публичного пространства на предмет сообщений о возможных фактах неоднократного голосования".

Проверка проводилась в 49 регионах России, где на выборах можно было проголосовать по месту нахождения с помощью механизма "Мобильный избиратель". Рабочая группа совместно с избиркомами субъектов проверила 2 730 избирательных участков, также были проверены сведения в отношении 439 избирателей.

"Неоднократного получения избирательных бюллетеней рабочая группа не выявила", - отметил он.

С 6 по 8 сентября в России прошло более 4 тыс. избирательных кампаний в 83 регионах страны. Проводились выборы различного уровня, в том числе прямые выборы губернаторов 21 региона РФ, выборы депутатов Мосгордумы, а также довыборы депутатов Госдумы по трем вакантным одномандатным округам (в Республике Хакасия, Брянской и Ростовской областях).

Антон Лопатин ЦИК РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин допустил трансформацию зерновой биржи БРИКС в полноценную товарную биржу

Путин допустил трансформацию зерновой биржи БРИКС в полноценную товарную биржу

Парламент Петербурга предложил увеличить в РФ штрафы за плохое воспитание детей

Парламент Петербурга предложил увеличить в РФ штрафы за плохое воспитание детей

Лукашенко прилетел в Казань на саммит БРИКС

Сенаторы одобрили повышение акцизов на табак, алкоголь и сладкие напитки

Сенаторы одобрили повышение акцизов на табак, алкоголь и сладкие напитки

Хуснуллин заявил, что государство не будет стимулировать ипотеку на фоне высокой инфляции

Хуснуллин заявил, что государство не будет стимулировать ипотеку на фоне высокой инфляции

Anadolu Efes назвала новые условия сделки с AB InBev по российским активам

В РФ расширили список спортивных турниров, победители которых поступят в вуз без экзамена

Совфед одобрил закон по борьбе с фиктивными браками между россиянами и мигрантами

Совфед одобрил закон по борьбе с фиктивными браками между россиянами и мигрантами

В Кремле отметили, что план Зеленского не предусматривает переговоров

Совфед денонсировал конвенцию о Международном совете по исследованию моря

Совфед денонсировал конвенцию о Международном совете по исследованию моря
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });