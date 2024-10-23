ЦИК РФ не выявил случаев двойного голосования на сентябрьских выборах

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Центризбирком России по итогам прошедших в сентябре выборов различного уровня не выявил фактов двойного голосования, сообщил член ЦИК РФ Антон Лопатин.

"По итогам единого дня голосования можно констатировать то, что каких-либо фактов получения и голосования дважды мы не выявили", - сказал Лопатин на заседании ЦИК в среду.

По его словам, в ЦИК была образована специальная рабочая группа, которая осуществляла "постоянный мониторинг публичного пространства на предмет сообщений о возможных фактах неоднократного голосования".

Проверка проводилась в 49 регионах России, где на выборах можно было проголосовать по месту нахождения с помощью механизма "Мобильный избиратель". Рабочая группа совместно с избиркомами субъектов проверила 2 730 избирательных участков, также были проверены сведения в отношении 439 избирателей.

"Неоднократного получения избирательных бюллетеней рабочая группа не выявила", - отметил он.

С 6 по 8 сентября в России прошло более 4 тыс. избирательных кампаний в 83 регионах страны. Проводились выборы различного уровня, в том числе прямые выборы губернаторов 21 региона РФ, выборы депутатов Мосгордумы, а также довыборы депутатов Госдумы по трем вакантным одномандатным округам (в Республике Хакасия, Брянской и Ростовской областях).