В Киргизии обеспокоены проблемами трудовых мигрантов в России

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Граждане Киргизии сталкиваются с различными препятствиями при пересечении границы и во время работы на территории России, заявил российскому послу в Бишкеке Сергею Вакунову спикер киргизского парламента Нурланбек Шакиев. Его слова приводит пресс-служба парламента.

"Эти вопросы не могут не вызывать нашего беспокойства", - заявил Шакиев.

Вакунов ответил, что ситуация, связанная с мигрантами, будет урегулирована в ближайшее время.

"Киргизия является одним из наших стратегических партнеров. Впереди много целей и планов, и я приложу все усилия для их реализации и в целом для выведения сотрудничества Кыргызстана и России на новый уровень", - добавил дипломат.

Стороны также обсудили вопросы, касающиеся сотрудничества между странами. Шакиев считает, что Киргизия должна использовать имеющиеся возможности для укрепления торговых связей с Россией.

"Главная цель Киргизии - наращивание двустороннего товарооборота и достижение объема в $5 млрд. Россия является одним из основных торговых партнеров Киргизии. Мы должны в полной мере использовать имеющиеся возможности и укреплять торговые связи, устраняя все барьеры", - заявил спикер парламента.

"Киргизско-российские отношения, особенно политическое и торгово-экономическое сотрудничество, находятся на весьма высоком уровне. Между Киргизией и Россией существует огромный потенциал для сотрудничества в различных областях, включая не только экономику, но и культурно-гуманитарные связи", - добавил Шакиев.