Жапаров заявил, что Киргизия не может отказаться от сотрудничества с Россией

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Президент Киргизии Садыр Жапаров в интервью киргизскому агентству "Кабар" заявил, что республика не может отказаться от сотрудничества с Россией.

"Безусловно, есть западные страны, которые просят нас не сотрудничать с РФ. Однако я всегда открыто и искренне отвечаю им: мы не можем отказаться от сотрудничества с Россией", - сказал Жапаров.

По его словам, товарооборот с Россией превышает $4 млрд. Киргизия покупает российскую нефть, газ, пшеницу, продукты питания.

"Географически мы находимся в тупиковой стране. Наши автомобильные и железнодорожные пути к миру проходят через Россию. В России находится около миллиона наших мигрантов. Как мы можем не сотрудничать с Россией? К тому же некоторые страны Евросоюза, несмотря на санкции, продолжают работать с Россией. Я прямо говорю: ваш торговый оборот с Россией достигает $6 млрд в год. Когда вам это нужно, вы спокойно сотрудничаете с Россией, а нам говорите - не сотрудничайте. Это несправедливое требование", - пояснил киргизский президент.

Глава государства отметил, что Бишкек проводит многовекторную внешнюю политику.

"Мы одинаково и на равноправной основе сотрудничаем с различными странами мира в обоюдных интересах. Более того, недавно мы подписали соглашение о сотрудничестве с Евросоюзом. Сотрудничаем и с другими странами СНГ. Географически мы находимся близко к странам СНГ. Можно сказать, что наши повседневные дела тесно переплетены с ними. По некоторым вопросам мы зависим друг от друга, поэтому отказаться от сотрудничества с ними невозможно", - сказал Жапаров.

Президент Киргизии заверил, что республика не работает с санкционными товарами и не помогает обойти санкции.