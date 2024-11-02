"Новые люди" предложили запретить въезд мигрантов в РФ без контракта с работодателем

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Председатель федерального политического совета (ФПС) партии "Новые люди" Борис Титов заявил о необходимости изменения патентной системы для трудовых мигрантов.

"В целом надо ввести два основных режима въезда - краткосрочный и упрощенный (с пребыванием в России до 1 года) и долгосрочный (свыше года). Квотирование визовых трудовых мигрантов отменить, но установить, что вакансия сначала размещается на бирже, и если она не занята гражданином России, работодатель имеет право на приглашение мигранта. Въезд и визовых, и безвизовых мигрантов - только при наличии предварительно оформленного контракта с работодателем", - сказал он на заседании ФПС, посвященного теме трудовой миграции.

По словам Титова, работодатель должен нести ответственность за приглашенного им трудового мигранта - следить, чтобы у него было медицинское обслуживание и приемлемое жилье, надлежащие условия труда. В случае нарушений работодатель должен сам оплачивать депортацию.

При этом, отметил Титов, "и визовый, и безвизовый мигрант при работе до 1 года смогут купить трудовой патент, который будет кончаться с расторжением контракта, а не вечно продлеваться как сейчас".

Кроме того, глава ФПС партии предложил установить въезд для трудовых мигрантов на срок до одного года при условии, что их семьи должны оставаться на родине.

"Но даже если жены и дети мигрантов из безвизовых стран решат приехать вместе с ним (они имеют право на пребывание здесь в рамках безвизового въезда), к примеру, оформлять детей в школу до истечения годичного срока будет нельзя. А вот после года пребывания трудовой мигрант, при наличии контракта, должен получать уже полноценное разрешение на работу со сроком до трех лет, которое дает более широкие социальные права - право въезда семей. И продлеваться такое разрешение может до пяти лет", - сказал Титов.

Он также предложил сочетать эффективный механизм привлечения мигрантов с контролем за сохранением общественного порядка. Для этого, считает Титов, процедуру оформления въезда трудовых мигрантов нужно сблизить как для безвизовых (СНГ), так и визовых (дальнее зарубежье) стран. Это расширит потенциал привлечения рабочей силы из визовых стран, например, Сербии, Китая, Индии, Ирана, государств Латинской Америки, Африки.

"Поддерживаю принцип "въезд только при наличии контракта". Система должна стать более ясной, рынок и государство должны договориться, кому и сколько людей нужно. Нужен диалог с другими государствами при регулировании трудовых потоков", - сказал вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Вячеслав Даванков.

Лидер "Новых людей" Алексей Нечаев подчеркнул, что в предложенных условиях на работодателей будет возложена повышенная ответственность, им придется быть полностью "белыми" и показывать реальную зарплату приглашенных сотрудников.