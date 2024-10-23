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МИД России осудил предложение создать группу мониторинга санкций против КНДР

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Выдвинутая США, Южной Кореей и Японией санкционная инициатива в отношении КНДР нацелена на дальнейшее удушение Пхеньяна, заявила на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Очевидно, что политически окрашенная затея Вашингтона, Сеула и Токио направлена на дальнейшее санкционное удушение КНДР и на расшатывание общественно-политического строя этого суверенного государства", - сказала она.

Так она прокомментировала появившуюся 16 октября инициативу США, Южной Кореи и Японии о запуске группы мониторинга санкций с участием 11 государств.

"Мы убеждены, что бессмысленный , тупиковый и бесчеловечный с гуманитарной точки зрения путь наращивания санкционного давления должен уступить место мирной и уважительной дипломатии", - подчеркнула Захарова.

КНДР МИД Мария Захарова США Япония Южная Корея
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