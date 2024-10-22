В Южной Корее задумались об отказе от политики непредоставления оружия Украине

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Правительство Южной Кореи может отменить свою политику отказа от предоставления вооружений Украине, сообщает агентство "Ренхап" со ссылкой на осведомленный источник.

"При наблюдении за признаками военного сотрудничества между Северной Кореей и Россией ответные меры будут приниматься поэтапно", - сказал источник агентства.

"Приоритет будет отдан оборонительному оружию, а не летальному оружию, и даже если будет оказана летальная помощь, сначала будет рассмотрен способ ее косвенной отправки", - отметил собеседник.

Кроме того, по словам источника "Ренхап", Южная Корея рассматривает возможность отправки группы специалистов на Украину для наблюдения за северокорейскими военными, которые якобы были направлены КНДР для поддержки России.

"Существует вероятность того, что личный состав будет направлен на Украину для мониторинга тактики и боевых возможностей северокорейского спецназа, направленного в поддержку России", - сказал источник.

Он уточнил, что в случае развертывания группа будет состоять из военнослужащих разведывательных подразделений.

Ранее в представительстве КНДР при ООН назвали беспочвенными слухами сообщения Сеула об "отправке северокорейских военных в Россию".

"Что касается так называемого военного сотрудничества с Россией, моя делегация не видит необходимости комментировать такие беспочвенные стереотипные слухи, целью которых является очернение КНДР и подрыв легитимных, дружеских и партнерских отношений между двумя государствами", - сообщил представитель миссии КНДР в ООН.

Ранее Национальная разведывательная служба Южной Кореи сообщила, что КНДР якобы отправляет в РФ военных для участия в конфликте на Украине.

В Кремле назвали противоречивой информацию о якобы имевшей место отправке военных из КНДР для участия в СВО. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, сообщения об этой отправке являются противоречивыми, и к этой информации так и нужно относиться.