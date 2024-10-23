Москва считает сфальсифицированными итоги референдума в Молдавии

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Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - В Москве не верят официальным результатам конституционного референдума в Молдавии о присоединении к Евросоюзу, заявила на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова.

20 октября в Молдавии состоялся первый тур президентских выборов и конституционный референдум по вопросам евроинтеграции. По официальным данным, за присоединение к ЕС высказались 50,46% жителей страны, против - 49,54%.

"В стране прозвучало решительное "нет" интеграции в ЕС, но власти, (президент Молдавии Майя) Санду, в частности, сделали все, чтобы эти результаты скрыть", - сказала Захарова.

По ее словам, итоговые показатели референдума "были обеспечены в последний момент, то есть сфальсифицированы".

"Несмотря на масштабное применение властями в Кишиневе репрессий против оппозиции, репрессий против независимых средств массовой информации, прямого давления с использованием административного ресурса, а также неприкрытое вмешательство в избирательный процесс представителей США, ЕС, результаты голосования для руководства Молдавии оказались провальными", - убеждена дипломат.