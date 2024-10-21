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В ЕС похвалили организацию выборов в Молдавии и приветствовали результаты референдума

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - В Евросоюзе отметили хорошую организацию президентских выборов в Молдавии и конституционного референдума по вопросу европейской интеграции страны.

"Согласно предварительным выводам и заключениям международной миссии по наблюдению за выборами Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, оба процесса голосования были хорошо организованы", - говорится в заявлении Еврокомиссии и высокого представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля, опубликованном вечером в понедельник.

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"Мы приветствуем результаты конституционного референдума, на котором молдавский народ выразил желание связать свое будущее с ЕС. Евросоюз будет внимательно следить за развитием событий во время второго тура президентских выборов 3 ноября и в преддверии парламентских выборов 2025 года", - сказано в документе.

"Мы намерены продолжать поддерживать демократическое развитие Молдавии, реформы и экономический рост, а также укреплять устойчивость страны, в частности, на ее пути к Европейскому союзу", - пообещали в ЕС.

В понедельник завершился подсчет голосов на президентских выборах в Молдавии. Во второй тур вышли действующий президент Майя Санду и бывший генеральный прокурор Александр Стояногло. Они набрали соответственно 42,45% и 25,98% голосов избирателей. На конституционном референдуме по вопросу европейской интеграции за внесение изменений в конституцию Молдавии высказались 50,46% избирателей.

ЕС Молдавия
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