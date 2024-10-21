Евроинтеграцию Молдавии на референдуме поддержали 50,46% избирателей

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - В Молдавии после обработки 99,5% протоколов на конституционном референдуме, Центризбирком сообщил, что в поддержку вступления страны в ЕС, по предварительным данным, высказались 50,46% избирателей и 49,54% проголосовали "против".

На брифинге председатель ЦИК Анжела Караман уточнила, что разница составляет чуть более 12 тысяч голосов, не учтены пока голоса еще около 15 тысяч избирателей.

"Для того, чтобы республиканский конституционный референдум был признан действительным, в нем должно принять участие не менее 1/3 от числа граждан, внесенных в списки избирателей. Закон будет считаться принятым, если за него проголосует большинство граждан, принявших участие в референдуме. Комиссия представит отчет о результатах референдума в Конституционный суд, который своим решением в течение 10 дней подтвердит или отклонит результаты плебисцита", - сказала Караман.

Глава ЦИК Молдавии подтвердила, что во второй тур президентских выборов в стране вышли действующий президент, кандидат от Партии "Действие и солидарность" Майя Санду и кандидат от Партии социалистов Республики Молдова Александр Стояногло.

По данным после обработки 99,5% протоколов, Санду набрала 42,33% голосов, Стояногло - 26,05% голосов.

Выборы президента Молдавии состоялись 20 октября. На пост главы государства баллотировались 11 кандидатов, пятеро из них получили менее 1% голосов избирателей. Одновременно с выборами президента прошел конституционный референдум о вступлении Молдавии в ЕС. Гражданам предложили ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы внесение поправок в Конституцию с целью вступления Республики Молдова в ЕС?"

По данным ЦИК, явка составила 51,67% от списочного числа избирателей.