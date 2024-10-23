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Захарова заверила, что взаимодействие России и КНДР не наносит ущерба Южной Корее

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Взаимодействие Москвы и Пхеньяна в военной и прочих сферах происходит в соответствии с международным правом и не наносит ущерба Южной Корее, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Северокорейские военные, вооруженные силы КНДР есть, а где они находятся, - уточните, пожалуйста, в Пхеньяне. Это их вооруженные силы", - сказала она на брифинге.

Так представитель МИД, в частности, ответила на просьбу прокомментировать заявления официального Сеула и главы Пентагона о том, что КНДР якобы направила в Россию своих военных.

"Вообще непонятно, почему Южная Корея подняла такой ажиотаж. (...) Российское взаимодействие с КНДР и в военной сфере, и в других сферах, во-первых, соответствует международному праву и не нарушает его, а во-вторых, не наносит никакого вреда, ущерба, урона Южной Корее", - подчеркнула Захарова.

Мария Захарова МИД КНДР Южная Корея
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