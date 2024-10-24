Конгрессмен США настаивает на принятии "военных мер" в ответ на возможную отправку военных КНДР в РФ

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Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Председатель комитета Палаты представителей США по разведке Майк Тернер считает, что Вашингтону стоит рассмотреть возможность принятия "прямых военных мер" в ответ на возможную отправку военных КНДР в Россию.

"Администрация Байдена-Харрис должна четко заявить, что вступление северокорейских войск в этот конфликт является красной линией для Соединенных Штатов", - говорится в заявлении Тернера.

По его мнению, если информация об отправке военных КНДР в Россию подтвердится, США "необходимо серьезно рассмотреть возможность принятия прямых военных мер против северокорейских войск".

Ранее советник Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга заявил, что власти США продолжают следить за ситуацией и обдумывают возможный ответ на случай, если сообщения об отправке военных из КНДР для участия в конфликте на Украине подтвердятся.

"Это стало бы демонстрацией беспрецедентного уровня прямого военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей, которое повлечет за собой последствия для безопасности как Европы, так и Индо-Тихоокеанского региона", - отметил советник Белого дома.

В ходе брифинга Кирби утверждал, что сотрудничество России с северокорейскими военными "нарушает множество резолюций Совбеза ООН".

Ранее в Кремле назвали противоречивой информацию о якобы имевшей место отправке военных из КНДР для участия в СВО.

"Мы видим много противоречивой информации, южные корейцы заявляют одно, потом Пентагон заявляет, что они не имеют подтверждения таким высказываниям, поэтому много противоречивой информации. Наверное, так к ней и надо относиться", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в понедельник.

В представительстве КНДР при ООН назвали "беспочвенными слухами" заявления Сеула об отправке северокорейских военных в Россию.

Ранее Национальная разведывательная служба Южной Кореи сообщила, что КНДР отправляет в РФ военных для участия в конфликте на Украине.

В свою очередь южнокорейское агентство "Ренхап" сообщило со ссылкой на осведомленный источник, что правительство Южной Кореи может пересмотреть свою политику отказа от предоставления вооружений Украине.

"При наблюдении за признаками военного сотрудничества между Северной Кореей и Россией ответные меры будут приниматься поэтапно", - сказал источник агентства.