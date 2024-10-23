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Москва предостерегла Южную Корею от вмешательства в украинский конфликт

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Москва предостерегает Сеул от вмешательства в конфликт на Украине, предупреждает, что будет жестко реагировать на любые шаги южнокорейской стороны, которые вредят безопасности России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы полагаем, что южнокорейским властям не следовало подыгрывать бы киевскому режиму", - сказала она на брифинге в среду.

Захарова призвала Сеул "не биться в антироссийской истерике, а думать о последствиях для безопасности Южной Кореи, к которым может привести вступление Республики Корея в украинский конфликт, если такие решения будут приняты".

"РФ действительно будет жестко реагировать на любые шаги, которые могут представлять угрозу безопасности страны, ее граждан, где бы ее граждане ни находились. Эти меры могут быть весьма ощутимыми", - заявила дипломат.

Она выразила надежду "на благоразумие и здравый смысл властей в Сеуле".

МИД РФ Мария Захарова Украина Южная Корея
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