В МЧС сообщили, что более 1,6 тыс. человек были спасены на горных предприятиях с начала года

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Почти 5,5 тыс. спасателей из 32-х подразделений военизированных горноспасательных частей (ВГСЧ) МЧС РФ обеспечивают безопасность на добывающих предприятиях России, в 2024 году они спасли более 1,6 тыс. человек.

"С начала года горноспасатели МЧС России ликвидировали последствия 32 аварий на шахтах, разрезах и других объектах ведения горных работ. Удалось спасти свыше 1600 человек. При этом в 167 случаях медпомощь оказана на месте, прямо под землей", - приводит пресс-служба МЧС РФ слова главы ведомства Александра Куренкова.

В МЧС РФ напомнили, что в ноябре 2014 года Государственная военизированная горноспасательная служба стала частью МЧС ДНР. С тех пор в ДНР ликвидированы порядка 400 аварийных ситуаций, на поверхность из шахт были выведены почти 15 тыс. человек.

"Только в этом году силами ВГСЧ устранено 23 аварийные ситуации, на поверхность выведено свыше 850 человек, еще более 20 получили первую медпомощь", - уточнил Куренков.

Сообщается, что в ЛНР в 2024 году была ликвидирована одна авария на шахте. Также горноспасатели участвовали в поисково-спасательных операциях и разборе разрушенных после обстрелов ВСУ зданий, тушили более десятка ландшафтных пожаров.

В МЧС РФ добавили, что горноспасатели обслуживают более 250 производств на Урале. Среди них рудники, карьеры, обогатительные фабрики в Пермском крае, Свердловской и Челябинской областях.