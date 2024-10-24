Премьер-министр Армении прибыл на саммит БРИКС в Казань

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - В Казани встретили премьер-министра Армении Никола Пашиняна, прибывшего на саммит БРИКС, сообщает пресс-служба главы Татарстана в четверг.

"Для участия в мероприятиях саммита БРИКС прибыл премьер-министр Армении Никол Пашинян", - говорится в сообщении.

В аэропорту его встретил глава Татарстана Рустам Минниханов.

Ранее президент РФ Владимир Путин во время переговоров с Пашиняном пригласил его на саммит БРИКС. Премьер Армении примет участие в заседании в формате "БРИКС плюс/аутрич".

"БРИКС плюс" - это сотрудничество между членами БРИКС и их региональными партнерами из числа развивающихся стран.

"БРИКС аутрич" - приглашение на саммит лидеров соседних стран в регионе председательствующего государства.