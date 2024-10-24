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Путин оценил потери ВСУ в Курской области за месяц в 26 тысяч человек

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Санитарные и безвозвратные потери ВСУ в Курской области только за последний месяц составляют порядка 26 тысяч человек, сообщил на пресс-конференции в Казани президент России Владимир Путин.

"Только за последний месяц с небольшим на курском направлении уже 26 тыс. потери - санитарные и безвозвратные", - сказал он и напомнил, что в 2023 году во время так называемого контрнаступления украинская армия потеряла порядка 16 тысяч человек.

Президент также добавил, что, по его данным, потери в технике ВСУ на курском направлении уже превышают потери прошлогоднего "контрнаступления".

"Боюсь соврать, 18, что ли, тысяч единиц техники сейчас, сейчас больше почти на тысячу. Правда, танков потеряли меньше почти на сотню, но мне кажется, их просто и применяли меньше, потому что их меньше стало в украинской армии", - пояснил президент.

"Я, например, считаю, что даже их (Украины) провокации на курском направлении связаны с попытками вмешательства во внутриполитическую ситуацию и в выборный процесс в США. Они хотят во чтобы то ни стало показать действующей администрации, избирателям действующей администрации (в США), этой партии, что их вложения в Украину были не напрасными, во чтобы это ни стало и любой ценой, в том числе и ценой жизни своих солдат. На них (на США) работают, а не на интересы украинского народа", - заявил он.

ВСУ Владимир Путин Курская область США Украина
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