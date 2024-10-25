Путин заявил о потере Украиной стабильного управления войсками в Курской области

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Украина потеряла стабильное управления своими войсками, находящимися в Курской области, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Люди, которые находятся в окружении, даже не очень понимают, что они в окружении, потому что, судя по той информации, которой мы располагаем, стабильное управление войсками потеряно", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 1" (ВГТРК).

Отрывок интервью опубликован в telegram-канале "Вести".

По словам Путина, "в настоящее время предпринимаются попытки их (окруженных украинских военных - ИФ) деблокировать".

В четверг глава государства на пресс-конференции в Казани заявил, что около 2 тыс. украинских военнослужащих попали в окружение в Курской области, и в настоящее время российские военные уничтожают эту группировку.