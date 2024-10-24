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Потери ВСУ на курском направлении превысили 26,2 тыс. человек

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Минобороны России заявило в четверг, что потери вооруженных сил Украины (ВСУ) за все время боевых действий на курском направлении превысили 26,2 тыс. человек, за сутки потери украинской армии составили до 280 военнослужащих.

"Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял 26 222 военнослужащих, 176 танков, 93 боевые машины пехоты, 104 бронетранспортера, 995 боевых бронированных машин, 683 автомобиля, 226 артиллерийских орудий", - говорится в сообщении.

По информации министерства, также армия Украины за все время потеряла на курском направлении 38 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе девять HIMARS и шесть MLRS производства США, девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, 56 станций РЭБ, 11 РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 22 единицы инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также три бронированные ремонтно-эвакуационные машины.

"За сутки потери ВСУ составили до 280 военнослужащих, уничтожены девять единиц бронетехники, в том числе танк, боевая машина пехоты, бронетранспортер М113 производства США и шесть боевых бронированных машин, а также два артиллерийских орудия, два автомобиля и станция радиоэлектронной борьбы", - сказали в ведомстве.

Там сообщили, что в течение суток восемь военнослужащих ВСУ сдались в плен.

Хроника 24 февраля 2022 года – 24 октября 2024 годаВоенная операция на Украине
Украина ВСУ Минобороны
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