Путин выступает за мирные переговоры с Украиной, но считает, что Киев их не хочет

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в рамках XVI саммита БРИКС в Казани Фото: Алексей Майшев/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/РИА Новости

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин считает, что Украине на фоне потерь в результате СВО сейчас лучше сесть за стол переговоров, но полагает, что Киев не идет на мирные переговоры, так как это потребует сразу же отмены военного положения и проведения президентских выборов.

"Чем называть вот такие цифры (потерь ВСУ - ИФ), лучше бы, конечно, исходя из реалий и опираясь на то, что складывается на земле, сесть за стол переговоров и вести эти переговоры", - сказал Путин на пресс-конференции в Казани.

Однако, по его словам, "их не хотят главари киевского режима, в том числе и потому, что начало мирных переговоров привело бы к необходимости отмены военного положения, а сразу за этим надо проводить выборы президента". "Видимо, не готовы пока. Мяч на их стороне", - сказал Путин.

Российский лидер отметил, что Москва готова рассматривать любые варианты мирных договоренностей для завершения конфликта на Украине, "исходя из реалий, которые складываются на земле", и не готова "ни на что другое".

Путин считает, что Украине на фоне потерь сейчас лучше сесть за стол переговоров, но полагает, что Киев не идет на мирные переговоры, так как это потребует сразу же отмены военного положения и проведения президентских выборов.

"...Лучше бы, конечно, исходя из реалий и опираясь на то, что складывается на земле, сесть за стол переговоров и вести эти переговоры", - сказал Путин.