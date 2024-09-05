Поиск

Путин подтвердил готовность к переговорам по Украине на основе стамбульских соглашений

Путин подтвердил готовность к переговорам по Украине на основе стамбульских соглашений
Фото: Софья Сандурская/ТАСС

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, но на основе договоренностей, достигнутых в Стамбуле в 2022 году, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Готовы ли мы с ними вести переговоры? Мы никогда не отказывались от этого. Но не на основе каких-то эфемерных требований, а на основе тех документов, которые были согласованы и фактически парафированы в Стамбуле", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ во Владивостоке.

По его словам, тогда практически все параметры возможного мирного соглашения с представителями правительства в Киеве были достигнуты, но потом в процесс вмешалась Великобритания и украинские власти "пошли по другому пути".

Путину был задан вопрос, какая страна могла бы стать посредником в возможных переговорах России и Украины.

"Мы с уважением относимся к нашим друзьям, партнерам которые искренне заинтересованы в решении всех вопросов, связанных с этим конфликтом. Это, прежде всего, Китайская Народная Республика, Бразилия, Индия. Я в постоянном контакте с нашими коллегами по этому вопросу. И у меня нет сомнений в том, что руководители этих стран искренне стремятся к тому, чтобы помочь разобраться во всех деталях этого сложного процесса", - ответил он.

Владимир Путин ВЭФ Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Восточный экономический форум - 2024

Путин заявил, что Россия не отказывается от транзита газа через Украину

Гражданам Киргизии рекомендовали временно воздержаться от поездок в Россию

За ночь ПВО отразила атаки БПЛА на Белгородскую, Курскую и Брянскую области

Восточный экономический форум - 2024

Новая верфь ОСК может обойтись не меньше чем в $5 млрд

МИД РФ пригрозил ответными мерами на выдворение российских журналистов из США

МИД РФ пригрозил ответными мерами на выдворение российских журналистов из США

Что произошло за день: среда, 4 сентября

Экс-замминистра обороны Попову предъявлено обвинение в хищении 30 млн руб.

Экс-замминистра обороны Попову предъявлено обвинение в хищении 30 млн руб.

РЖД открыли движение по новым путям еще двух перегонов БАМа в Хабаровском крае

Минобороны РФ сообщило об отражении двух атак ВСУ в Курской области

Число турпоездок по России в июле 2024 года достигло рекордных 10 млн

Число турпоездок по России в июле 2024 года достигло рекордных 10 млн
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });