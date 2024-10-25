Путин допустил разумные компромиссы в возможных переговорах с Украиной

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Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Россия готова идти на разумные компромиссы с Украиной, но прямые переговоры на данный момент не ведутся, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Исход должен быть в пользу России, я говорю прямо, без всякого стеснения, и должен исходить из тех реалий, которые складываются на поле боя. Без всяких сомнений никаких уступок мы здесь делать не собираемся, никаких разменов не будет", - сказал Путин в интервью программе "60 минут" телеканала "Россия 1" (ВГТРК).

"Мы готовы искать компромиссы, готовы идти на эти компромиссы разумные, но я сейчас не хочу вдаваться в детали, потому что прямых переговоров нет", - подчеркнул глава государства.

Путин напомнил, что Турция неоднократно брала на себя роль посредника, передавая инициативы украинской стороне.

"В Нью-Йорке проходило мероприятие по линии Организации объединенных наций. Помощник господина (президента Турции Реджепа Тайипа - ИФ) Эрдогана (Ибрагим - ИФ) Калын позвонил прямо из Нью-Йорка господину (помощнику президента РФ Юрию - ИФ) Ушакову и сделал предложение от имени украинской стороны. Мы согласились, а на следующий день глава украинского режима публично заявил, что вести никаких переговоров не будет", - рассказал президент РФ.

"Иррациональное поведение, которое трудно прогнозировать, и на этой базе невозможно строить никаких планов. Поэтому говорить о том, договоримся мы о чем-то и о чем можем договориться, пока просто преждевременно даже об этом упоминать", - заключил Путин.