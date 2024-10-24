Распределение частот между ТВ-вещателями и телеком-операторами подготовят до конца года

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Минцифры планирует до конца года доработать план распределения частот между ТВ-вещателями и телеком-операторами, чтобы освободить для связистов диапазон 694-790 МГц, сообщил на форуме "Спектр 2024" директор департамента государственного регулирования рынка телекоммуникаций министерства Дмитрий Тур.

Диапазон 694-790 МГц закреплен в качестве дополнительного для развития 5G-сетей в России в "Стратегии отрасли связи до 2035 года" (основным является 4,4-4,99 ГГц). Однако с 2014 года указом президента не допускается перераспределение частот, которые закреплены за вещателями ТВ и радио. Без их согласия операторы не могут использовать данный диапазон.

"Мы и раньше прорабатывали вопрос подбора каналов для первого и второго мультиплексов (цифрового телевидения - ИФ.) в диапазоне ниже 694 МГц. Сейчас это совершенно конкретная работа, которая должна до конца этого года закончиться. Коллеги из ГРЧЦ (Главный радиочастотный центр - ИФ) совместно с силовыми ведомствами работают над этим планом", - сказал Тур.

По его словам, рассмотрение этого плана также планируется в этом году, а затем последует разработка системного проекта "для перевода этих каналов в диапазон ниже 694 МГц".

Что касается основного диапазона для 5G (4,4-4,99 ГГц), по мнению чиновника Минцифры, сами телеком-операторы должны "занимать более активную позицию" в обсуждении с силовыми ведомствами возможности совместного использования спектра, поскольку самому министерству не удалось донести позицию отрасли.

"У нас есть решение комиссии (Госкомиссии по радиочастотам - ИФ) в отношении новых цифровых решений... у нас были поручения по динамическому доступу, совместному использованию с силовыми ведомствами, и концепция была написана. Но не смогли мы донести, как мне кажется, до силового блока - и концептуально, и предметно. Мне кажется, это уже задача конгломерата операторов на конкретных кейсах и на конкретных диапазонах решить этот вопрос совместного использования спектра", - сказал представитель Минцифры.

Он напомнил, что согласно принятому плану перспективного использования радиочастот, этот диапазон должен быть освобожден другими гражданскими службами (не операторами связи) до 2029 года (по крайней мере, в крупных городах).

22 октября "Коммерсантъ" со ссылкой на источники сообщил, что Минцифры готовит изменение правил использования диапазона 694-790 МГц, в рамках которого обсуждается отмена приоритета ТВ-вещателей на использование этого диапазона или отмена платы телеком-операторов за неиспользуемый спектр. Размер этой платы сейчас составляет 700 млн рублей в год на одну компанию, при этом операторы пока не могут использовать эти частоты, так как текущие пользователи - в первую очередь, ТВ-вещатели - не вышли из этого диапазона.

Другим способом может быть перевод вещания в более низкий диапазон, но его может не хватать для "полноценного охвата зрителей", писала газета.

"Необходимо убедиться, что частотного ресурса в полосе 470-694 МГц достаточно для внедрения современных стандартов цифрового телевизионного вещания, его развития и полноценного охвата зрителей и территорий. Новый план распределения частот должен позволить всем передатчикам работать вместе", - сказал изданию гендиректор "НИИ Радио" Олег Иванов.