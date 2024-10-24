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В челябинском Коркино создан оперативный штаб после убийства женщины-таксиста

Местных жителей призывают не поддаваться на провокации в интернете

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Ситуация в Коркино Челябинской области, где вечером в четверг наблюдались волнения после убийства женщины-таксиста, контролируемая, создан оперативный штаб, сообщила "Интерфаксу" замглавы администрации города Мария Сейидова.

"Ситуация на текущий момент контролируемая, скоплений людей на улицах нет, дежурят сотрудники правоохранительных органов, идет заседание оперативного штаба", - сказала она.

Пресс-служба регионального главка МВД сообщила, что в настоящее время в интернете распространяется информация, "провоцирующая местных жителей на совершение противоправных действий".

"Призываем южноуральцев не поддаваться на провокации. (...) Обращаем внимание, что органами внутренних дел проведены все необходимые мероприятия, направленные на раскрытие убийства женщины. Подозреваемый в совершении преступления задержан. Еще один человек проверяется на причастность к совершению противоправных действий. Оба гражданина переданы полицейскими в следственные органы", - говорится в сообщении.

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Ситуация находится под контролем правоохранительных органов. Сотрудниками полиции принимаются все необходимые меры, направленные на поддержание правопорядка, подчеркнули в пресс-службе.

Накануне в Коркино была убита 40-летняя женщина, работавшая таксистом. Подозреваемый задержан, ему 17 лет. По версии следствия, у задержанного возник конфликт с таксисткой и он ударил ее ножом. СУ СКР по региону возбудило уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство).

Челябинская область Коркино таксистка убийство
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