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Десятки человек задержаны в ходе волнений в Коркино Челябинской области

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - В Коркино Челябинской области, где накануне вечером имели место волнения после убийства женщины-таксиста, были задержаны более 40 человек, сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах.

"Ситуация спокойная, в ходе волнений было задержано и доставлено в полицию более сорока участников уличных событий", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что двое местных жителей получили огнестрельные ранения, им понадобилась медпомощь.

"Двое мужчин, 1986 и 1995 г.р. легко ранены из дробовика, без повреждений важных органов. Им оказана медпомощь. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство (ч. 3 ст 105 УК РФ)", - пояснил он.

В пресс-службе прокуратуры Челябинской области "Интерфаксу" сообщили, что утром региональный прокурор, руководитель челябинского СУ СКР и вице-губернатор области проведут прием населения.

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Накануне в Коркино была убита 40-летняя женщина, работавшая таксистом. Подозреваемый задержан, ему 17 лет. По версии следствия, у задержанного возник конфликт с таксисткой и он ударил ее ножом. СУ СКР по региону возбудило уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство).

Местные жители стихийно вышли на митинг, переросший в волнения.

Челябинская область Коркино таксистка убийство волнения
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