В Челябинской области произошли волнения после убийства таксистки

Власти и силовики уже взяли ситуацию в Коркине под контроль

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Власти и силовые структуры Челябинской области контролируют ситуацию с массовыми волнениями жителей Коркина, которых возмутило убийство женщины-таксистки, сообщает пресс-служба губернатора области.

"Губернатор Челябинской области Алексей Текслер проинформирован об общественных волнениях в Коркинском муниципальном округе. По его поручению для координации действий органов государственной власти и местного самоуправления в Коркино выехали заместители губернатора Алексей Фартыгин и Роман Воллерт. Оказывается максимальная помощь и содействие правоохранительным органам", - говорится в сообщении.

На месте работают сотрудники ГУ МВД по Челябинской области, подразделения сил специального назначения Росгвардии.

Семье погибшей женщины по поручению Текслера окажут помощь.

По данным областного главка СКР, подозреваемый в убийстве задержан. Ему 17 лет. По версии следствия, у него с погибшей возник конфликт и он ударил ее ножом. В региональном управлении МВД сообщали, что задержаны были два человека, но причастность второго к убийству не подтвердилась.