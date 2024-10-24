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Президент России заявил об уверенных действиях войск РФ в зоне СВО

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Российские войска уверенно действуют в зоне СВО на всех направлениях, в Курской области окружена группировка ВСУ численностью 2 тыс. человек, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Российская армия действует уверенно на всех направлениях, это хорошо известно, никто этого не отрицает", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС, добавив, что ВС РФ движутся вперед на всех участках линии боевого соприкосновения.

Президент отметил активные действия ВС РФ на курском направлении. "Часть подразделений украинской армии, в том числе в Курской области блокирована, окружена. Это около 2 тыс. человек", - сказал Путин. По его словам, российская армия "приступила к ликвидации этой группировки".

Путин сообщил также, что предпринимаются попытки "разблокировать эту группировку извне, прорваться изнутри - пока безуспешно".

Хроника 24 февраля 2022 года – 24 октября 2024 годаВоенная операция на Украине
Владимир Путин ВС РФ ВСУ
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