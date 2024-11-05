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СКР выявил хищение имущественного комплекса Минобороны стоимостью 700 млн рублей

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - В ходе расследования дела о мошенничестве, по которому проходят бывшие руководители управлений Минобороны, было выявлено хищение в Москве имущественного комплекса министерства стоимостью 700 млн рублей, сообщила пресс-служба СКР.

Речь идет о деле, по которому бывшего начальника управления проблемных активов акционерного общества "Главное управление обустройства войск" Николая Грачева, бывшего конкурсного управляющего ОАО "Строительное управление Московского региона", принадлежащего Минобороны, Алексея Асташкина, гражданина Евгения Потапова и индивидуального предпринимателя Сергея Овчинникова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).

По данным следствия, в 2021 году "Асташкин и Грачев под руководством Овчинникова при реализации процедуры банкротства подведомственного Минобороны России предприятия ОАО "Строительное управление Московского региона" путем организации подложных торгов похитили имущественный комплекс, расположенный в городе Москве и состоящий из 24 объектов недвижимости общей стоимостью более 700 млн рублей".

"Овчинников объявлен в розыск. Грачев, Асташкин и Потапов находятся под стражей", - напомнили в СКР.

Ранее в СК сообщали, что фигуранты дела подозреваются в хищении 15 объектов имущественного комплекса в Балашихе стоимостью 244 млн рублей.

Минобороны СКР Балашиха Москва Николай Грачев Алексей Асташкин Евгений Потапов
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