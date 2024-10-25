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Следствие ходатайствует об аресте экс-замглавы Минэнерго Яновского

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Никулинский суд Москвы рассматривает ходатайство следствия об аресте бывшего заместителя министра энергетики РФ Анатолия Яновского, задержанного по уголовному делу о хищениях, передал корреспондент "Интерфакса".

"Подлежит рассмотрению ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Яновского", - объявил судья, рассматривающий материалы.

Согласно материалам суда, Яновскому предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

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Анатолий Яновский Минэнерго РФ
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