Бывший замглавы Минэнерго Яновский не признает вину в хищениях

Суд арестовал его по ходатайству следствия

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Бывший заместитель министра энергетики Анатолий Яновский, обвиняемый в мошенничестве, заявил в Никулинском суде, что не признает вину.

"Что касается сути обвинений в мой адрес, то они безосновательны и не имеют ко мне никакого отношения", - сказал он.

Никулинский суд удовлетворил ходатайство следствия о его аресте. Яновскому предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве.

Ранее в этот день Никулинский суд отправил под домашний арест другого фигуранта дела - действующего замглавы Минэнерго Сергея Мочальникова, которому вменяется злоупотребление полномочиями.

О задержании Яновского и Мочальникова стало известно 24 октября.

По версии следствия МВД, в период с 2014 года по 2023 год "должностными лицами Минэнерго России с подконтрольными организациями заключен ряд контрактов, которые предусматривали выполнение подрядных работ по ликвидации убыточных и неперспективных угольных шахт и разрезов". Фактически работы были проведены не в полном объеме, считает следствие.

В конце июня двоим участникам схемы были предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Позднее оперативники "задокументировали возможную причастность к хищениям бюджетных средств в особо крупном размере должностных лиц из числа руководящего состава министерства энергетики".

По данным правоохранительных органов, в деле, в частности, идет речь о хищении более 175 млн рублей, выделенных Минэнерго на реструктуризацию углепрома.