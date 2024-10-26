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ФСИН сообщила о среднеазиатском происхождении беглецов из липецкой колонии

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Шестеро сбежавших из колонии в Липецкой области - уроженцы Средней Азии, сообщает пресс-служба УФСИН по региону в субботу.

Ранее в ведомстве сообщали, что в исправительной колонии общего режима № 2 при проведении обхода территории был обнаружен подкоп. "Незамедлительно проведен подсчет осужденных, в ходе которого выявлен факт отсутствия шестерых осужденных", - говорилось в сообщении.

Сбежавших ищут.

"Для выяснения обстоятельств, способствовавших совершению побега, назначена служебная проверка. Виновные будут привлечены к ответственности", - добавили в УФСИН.

Липецкая область ФСИН
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