ФСИН сообщила о среднеазиатском происхождении беглецов из липецкой колонии

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Шестеро сбежавших из колонии в Липецкой области - уроженцы Средней Азии, сообщает пресс-служба УФСИН по региону в субботу.

Ранее в ведомстве сообщали, что в исправительной колонии общего режима № 2 при проведении обхода территории был обнаружен подкоп. "Незамедлительно проведен подсчет осужденных, в ходе которого выявлен факт отсутствия шестерых осужденных", - говорилось в сообщении.

Сбежавших ищут.

"Для выяснения обстоятельств, способствовавших совершению побега, назначена служебная проверка. Виновные будут привлечены к ответственности", - добавили в УФСИН.