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Шестеро заключенных сбежали из колонии в Липецкой области

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы ищут заключенных, сбежавших из исправительной колонии в Липецкой области, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем телеграм-канале в субботу.

"Шестеро заключенных совершили побег из исправительной колонии №2. В настоящий момент все оперативные службы сосредоточены на их поиске, работает межведомственная группа. Управлением ФСИН по Липецкой области во взаимодействии с МВД, Росгвардией и ФСБ организованы необходимые мероприятия по розыску и задержанию преступников", - написал он.

Артамонов также предупредил о фейковых новостях, связанных с этой темой.

"Понимаю, что такая новость может вызвать беспокойство, но прошу не поддаваться панике. Отдельно отмечу, что мы ожидаем большое количество вбросов и фейковых новостей, связанных с побегом. Информационная война продолжается, и ВСУ не упустит возможности воспользоваться этой ситуацией", - добавил он.

В пресс-службе УФСИН по Липецкой области подтвердили информацию о сбежавших заключенных.

"В исправительной колонии общего режима № 2 при проведении обхода территории был обнаружен подкоп. Незамедлительно проведен подсчет осужденных, в ходе которого выявлен факт отсутствия 6 осужденных", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что сбежавших ищут.

"Для выяснения обстоятельств, способствовавших совершению побега, назначена служебная проверка. Виновные будут привлечены к ответственности", - добавили в УФСИН.

Липецкая область
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