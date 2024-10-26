В связи с побегом из колонии в Липецкой области возбуждено дело о халатности

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Уголовное дело о халатности возбуждено в связи с побегом шести заключенных из колонии в Липецкой области, сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, инцидент стал "возможным из-за ненадлежащего исполнения сотрудниками колонии своих должностных обязанностей".

Устанавливаются конкретные должностные лица, допустившие халатность, и обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось о побеге шестерых заключенных из колонии в Липецкой области. В УФСИН по региону заявили, что в исправительной колонии общего режима № 2 при проведении обхода территории был обнаружен подкоп. Сбежавшие - выходцы из Средней Азии.