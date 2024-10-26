Число погибших на месте крушения вертолета в Кировской области достигло четырех

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Спасатели МЧС обнаружили на месте жесткой посадки вертолета Ми-2 в Кировской области тело четвертого погибшего, сообщила пресс-служба министерства в субботу.

Как сообщалось, вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку у деревни Белеенки в Кировской области. Ранее сообщалось, что на месте крушения были обнаружены тела трех жертв.

Губернатор региона Александр Соколов сообщил, что на борту воздушного судна находились врач, два фельдшера и пилот.