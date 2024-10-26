Трое погибли при жесткой посадке Ми-2 в Кировской области

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Вертолет Ми-2, на борту которого, предварительно, находились четыре человека, совершил жесткую посадку у деревни Белеенки в Кировской области, сообщила пресс-служба МЧС РФ в субботу.

Сообщение поступило в 18:00.

"В настоящий момент спасатели нашли тела троих погибших", - говорится в сообщении.

Между тем, как сообщает губернатор Кировской области Александр Соколов, на борту вертолета находились медики и пилот.

"Борт Ми-2 с командой медиков работал в Даровском. Чуть раньше 18:00 вертолет вылетел обратно и через несколько минут упал. Пациентов на борту не было. По предварительным данным, в кабине находились пилот, врач и два фельдшера", - написал Соколов в своем телеграм-канале.

По его словам, в поселок Даровской экстренно выехали первый зампред правительства региона и Дмитрий Курдюмов и начальник Главного управления МЧС по Кировской области Алексей Аникин.