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МАК займется расследованием причин крушения вертолета в Кировской области

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Причины авиакатастрофы с участием вертолета Ми-2 в Кировской области установzт Межгосударственный авиационный комитет (МАК) и Приволжское управление Росавиации, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

"Расследованием причин катастрофы займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием Приволжского МТУ Росавиации", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

По данным Росавиации, вертолет Ми-2 (регистрационный номер RA-15758) эксплуатировала компания "Вяткаавиа", она имеет сертификат эксплуатанта для выполнения авиационных работ.

Кореняко отметил, что Росавиация классифицировала аварийный полет вертолета Ми-2 в Кировской области как катастрофу.

В "Вяткаавиа" "Интерфаксу" не стали комментировать информацию о том, действительно ли на борту в качестве пилота находился руководитель авиакомпании.

Как сообщалось, вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в лесу у деревни Белеенки в Даровском районе. По предварительным данным, на борту находилось четыре человека, все они погибли.

Согласно данным главы региона Александра Соколова, на борту находились пилот и медики. Пациентов там не было.

Транспортная прокуратура и следователи начали проверку аварийной посадки.

МАК Кировская область
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