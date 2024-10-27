Семьи погибших при крушении Ми-2 в Кировской области получат по 1 млн рублей

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Власти Кировской области окажут необходимую поддержку семьям погибших во время крушения вертолета Ми-2, сообщил в воскресенье губернатор Кировской области Александр Соколов в своем телеграм-канале.

"Все обязательства по организации похорон региональное правительство берет на себя, семьи получат выплаты в размере 1 миллиона рублей. Всех погибших представим к государственным наградам", - написал Соколов.

"Трагедия унесла жизни четырех человек. Врач Александр Гыска, фельдшеры Сергей Широких и Татьяна Глызина возвращались с вызова из Даровского. За штурвалом Ми-2 был известный на вятской земле пилот Валентин Комлев. Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибших", - отметил глава региона.

По его словам, в причинах авиакатастрофы предстоит разобраться экспертам Межгосударственного авиационного комитета и Росавиации.

"Завтра проведем совещание о будущей бесперебойной работе "Вяткаавиа" и санитарной авиации в Кировской области", - добавил Соколов.

Вечером 26 октября вертолет Ми-2 компании "Вяткаавиа" совершил жесткую посадку в лесу у деревни Белеенки в Даровском районе. На борту находились четыре человека (пилот и медики), все они погибли.

По факту крушения вертолета возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Также расследованием причин катастрофы займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием Приволжского МТУ Росавиации.

Как сообщается на сайте авиакомпании, "Вяткаавиа" базируется на собственной посадочной площадке "Кучаны", расположенной вблизи поселка Стрижи (Кировская область). Авиационный парк представлен тремя самолетами Ан-2, по одному вертолету Ми-2 и Ансат, по одному самолету Cessna 182 и Zlin 142. Компания оказывает услуги по техобслуживанию воздушных судов, лесопатрулированию, санитарной авиации и другие.