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Губернатор Брянской области сообщил о 15 сбитых за час беспилотниках

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - ВСУ продолжают запуски беспилотников самолетного типа в направлении Брянской области, следует из сообщений губернатора региона Александра Богомаза.

"В течение часа подразделениями ПВО министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены 15 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет", - написал Богомаз в своем телеграм-канале вечером в воскресенье, не указав при этом точное время.

До этого со ссылкой на Минобороны и губернатора области сообщалось об уничтожении в течение дня не менее 18 украинских беспилотников.

Также в воскресенье Богомаз сообщил, что в регионе пресечена попытка вооруженной группы лиц перейти государственную границу.

"27 октября в районе нежилого населенного пункта Манев Климовского района силами Пограничного управления ФСБ России по Брянской области, подразделениями Вооруженных сил РФ и Росгвардии была пресечена попытка пересечения государственной границы вооруженной группой лиц", - написал Богомаз в своем телеграм-канале.

Губернатор отметил, что противнику нанесено огневое поражение.

Брянская область
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